Coppia spacciava droga, la base era in casa e facevano consegne a domicilio: arrestati

Coppia di Legnano spacciava droga: arrestati dai Carabinieri.

Coppia ma anche pusher, arrestati

La coppia è finita nei guai, arrestata dai Carabinieri della Compagnia di Legnano. Ieri, martedì 8 ottobre, i militari hanno dato esecuzione dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di un uomo - 36 anni - e una donna - 30 -, conviventi, residenti a Legnano rispettivamente destinatari della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, indagati in concorso per detenzione e spaccio di sostanze stupefancenti.

Le indagini

L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, ha visto i militari impegnati anche con intercettazioni telefoniche e video. Tutto aveva preso il via dall'arresto in flagranza di reato - il 24 novembre 2023 - di un cittadino italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in un bar di Legnano nel quale era stato effettuato un controllo unitamente al personale del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro). Dai primi immediati sviluppi delle indagini, gli uomini dell'Arma hanno scoperto che l'arrestato si approvigionava della droga dall'indagato.

Dalle intercettazioni video, su pubblica via, nonchè da quelle telefoniche e ambientali, si è così accertata la responsabilità della coppia poi arrestata. L'uomo era già stato arrestato il 22 maggio 2024 in quanto trovato in possesso di circa 74 grammi di hashish e di 25 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 11 grammi nonchè di materiale di confenzionamento.

La casa era la loro base

La coppia utilizzava come base operativa dello spaccio la loro abitazione di Legnano, usata come deposito dello stupefacente che poi veniva venduto sia in casa che a domicilio nelle case dei clienti.