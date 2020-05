Coppia rimane chiusa in casa al quarto piano, salvati dai Vigili del Fuoco

Coppia rimane chiusa in casa nel loro appartamento: è successo a Legnano. I due sono stati liberati dai Vigili del Fuoco arrivati sul posto.

Coppia rimane chiusa in casa

Sono rimasti chiusi all’interno del loro appartamento al quarto piano. Il motivo? Si era rotta la serratura. A liberarli sono stati i Vigili del fuoco del distaccamento cittadino prontamente arrivati sul posto. E’ quanto successo a Legnano questa mattina, lunedì 18 maggio 2020, in una palazzina di via Solferino. I due, quando si sono accorti di non poter più uscire di casa, hanno subito lanciato l’allarme. In loro aiuto sono arrivati i pompieri che, usando l’autoscala, hanno raggiunto il quarto piano: entrati dalla finestra, hanno sbloccato la porta di ingresso.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE