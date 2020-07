Coppia di anziani investita da un’auto in Piazza Carroccio

Coppia di anziani investita da un’auto: è successo in Piazza Carroccio a Legnano. I due sono stati portati in ospedale.

Stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando sono stati investiti da un’auto. E’ quanto successo poco fa, intorno alle 18.15 di oggi, sabato 11 luglio 2020, in piazza Carroccio a Legnano. La coppia, formata da un uomo e una donna di poco più di 70 anni, stava infatti lasciando il marciapiede per raggiungere quello dell’altra parte della carreggiata quando sono stati investiti.

Sul posto è subito intervenuto l’ambulanza di Nord Soccorso insieme a una pattuglia della Polizia Locale. I due anziani sono stati trasportati, in codice giallo, in ospedale. Gli agenti sono al lavoro per raccogliere tutti gli elementi del caso.

