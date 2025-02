Coppia aveva quattro etti di droga

La Polizia di Stato a Milano, venerdì 31 gennaio, ha arrestato due cittadini italiani di 27 anni, un uomo e una donna, per detenzione di quasi 4 etti di droga.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Porta Genova, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato un’auto in via Don Minzoni a Settimo Milanese , utilizzata per lo spaccio di droga. Intorno alle 17.30, i poliziotti hanno notato la coppia mentre usciva da un box condominiale in direzione dell’auto parcheggiata e, fermati per un controllo, sono stati trovati in possesso di un grammo e mezzo di marijuana suddiviso in due involucri. All’interno del loro appartamento, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 90 grammi di hashish, 26 grammi di marijuana, e la somma in denaro pari a 4.580 euro.