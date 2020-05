Coop Lombardia: arriva il gel mani ‘zero sbatti’

Coop Lombardia, lancia il Gellino Imbruttito dalla collaborazione con Il Milanese Imbruttito

Coop Lombardia con Il Milanese Imbruttito

È un segno dei tempi. I prodotti igienizzanti hanno visto incrementi delle vendite a doppia se non a tripla cifra per tutto il periodo in cui è stato in vigore il blocco per contrastare la pandemia da Covid-19. E anche nella Fase 2, in questa faticosa nuova normalità, rientrano nel quotidiano di milioni di persone. Perché dunque non provare a sdrammatizzare, rendendo questi prodotti più familiari, interpretandoli in maniera da strappare un sorriso anche nel momento in cui li si utilizza? È quanto ha fatto Coop Lombardia con il Gellino Imbruttito, un gel mani igienizzante con alcool al 70%, nato da una collaborazione con la produzione de Il Milanese Imbruttito. Un prodotto ‘zero sbatti’, come ironicamente riporta l’etichetta a fronte, tutta realizzata in stile Milanese Imbruttito, a cominciare dal logo.

La donazione alla Caritas Ambrosiana

“Dopo il successo della video produzione del progetto animalista di Coop Alimenta l’Amore lo scorso anno e quest’anno per la promozione dei servizi COd@acasa e CoopDrive – dichiara Alfredo De Bellis, Vice Presidente Vicario di Coop Lombardia – abbiamo avviato la collaborazione anche per i prodotti brandizzati Il Milanese Imbruttito. In questo caso commercializziamo un gel mani che verrà venduto in tutti i punti vendita da oggi 20 maggio. Il prodotto ha caratteristiche qualitative molto elevate, ma non abbiamo voluto tralasciare l’aspetto charity: per ogni confezione venduta, Coop Lombardia donerà 30 centesimi al Refettorio Ambrosiano della Caritas Ambrosiana”.

