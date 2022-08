Convulsioni in spiaggia, soccorso con l'elicottero

Convulsioni da calore in spiaggia, arriva l'elisoccorso.

Convulsioni da calore, 53enne finisce all'ospedale in codice giallo

Paura nel pomeriggio di oggi, martedì 2 agosto 2022, sulle rive del Ticino a Turbigo. Un uomo di 53 anni che stava prendendo il sole sulla spiaggia è stato colto da un improvviso malore. M.C., di Novara, era seduto su una piccola sedia sdraio pieghevole quando, poco prima delle 16, si è sentito male ed è caduto a terra in preda a convulsioni. Scattato l'allarme, i soccorritori sono intervenuti in codice rosso. Sul posto un'ambulanza della Croce azzurra di Buscate, l'automedica e l'elisoccorso in arrivo da Como. Le condizioni dell'uomo, colto verosimilmente da un colpo di calore, sono apparse meno preoccupanti del previsto: il paziente è stato elitrasportato in codice giallo all'ospedale Humanitas di Rozzano.