Contromano in rotatoria e sotto l'effetto dell'alcol provoca un frontale

Aveva con sé anche della marijuana

La Polizia Locale di Castano Primo gli ha ritirato la patente e confiscato il veicolo. Per lui è scattata anche la denuncia.

Contromano e al volante sotto l'effetto dell'alcol causa un incidente stradale.

Contromano sul rondò dopo aver alzato troppo il gomito

Quando la pattuglia della Polizia Locale del Comando intercomunale di Castano Primo e Nosate ha raggiunto la rotatoria dell’uscita Lonate Pozzolo sulla SS336 nei pressi della via Oleggio perché allertata dai colleghi del limitrofo comune del Varesotto per un sinistro stradale, si è trovata davanti due veicoli coinvolti in uno scontro frontale. Gli agenti hanno accertato che il conducente di una Fiat Punto, di origine marocchina e residente in Emilia Romagna, aveva imboccato contromano il rondò e aveva arrestato la propria corsa in velocità solo dopo l’impatto con l’altro mezzo che procedeva regolarmente.

Gli agenti hanno scoperto che aveva con sé anche della droga

I poliziotti locali, un istruttore e una sovrintendente in forza al Comando di piazza Mazzini, hanno notato subito l’atteggiamento dell’uomo e lo hanno sottoposto ad alcol test che ha dato esito positivo. Ma non solo: procedendo a controlli più approfonditi, gli agenti hanno scoperto che l'automobilista aveva con sé una modica quantità di marijuana.

L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza

L’uomo, regolare sul territorio nazionale ma con precedenti specifici, ha opposto parziale resistenza ed è stato accompagnato in Comando a bordo del nuovo suv con cella di sicurezza. Al termine degli accertamenti, per lui è scattata la denuncia per guida sotto l’effetto di alcol (gli accertamenti preliminari hanno rilevato infatti un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, e l'uomo si è rifiutato di sottoporsi agli ulteriori esami in ospedale).

Sono scattati anche il ritiro della patente e la confisca del mezzo

All’uomo sono state contestate le violazioni al Codice della strada per guida contromano, gli è stata ritirata la patente di guida e sequestrato il mezzo ai fini della confisca. Veniva poi sottoposto a sequestro lo stupefacente e contestata la relativa violazione del possesso ai sensi del DPR 309/90.

Incolume l'automobilista coinvolta nell'incidente frontale

Per fortuna la conducente dell’altro veicolo coinvolto nell'incidente non ha riportato lesioni personali ma solo danni all'auto.