Contromano in autostrada, muore 46enne di Novate Milanese

Nello scontro è morta sul colpo anche una donna di 35 anni residente a Genova.

Due morti e tre feriti nello scontro

Due morti e tre feriti. E' questo il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo il tratto pavese dell'autostrada A7 Milano-Genova, sulla carreggiata diretta al capoluogo ligure tra i caselli di Gropello Cairoli e Casei Gerola, in provincia di Pavia.

Il Suv del Novatese contromano

Dalle prime informazioni, l'iniziale schianto sarebbe stato un frontale tra un Suv Volvo di colore bianco, che percorreva l'autostrada in contromano e una Bmw station wagon che procedeva regolarmente nel senso di marcia verso Sud: entrambi i conducenti dei due veicoli, a bordo da soli, sono morti sul colpo. Alla guida del Suv c'era Giuseppe Maria Garavaglia, residente a Novate Milanese mentre alla guida della Bmw una donna 35enne, Matilda Hidri, residente a Genova

Tra i feriti anche un bambino di 4 anni

Nell'incidente sono state coinvolte anche altre 3 auto, la prima, una Golf con a bordo tre persone rimaste ferite un uomo di 35 anni, trasportato con l'elisoccorso all'ospedale San Raffaele di Milano in codice rosso, e una donna di 34 anni e un bambino di 4 anni, meno gravi, trasportati in ambulanza con codice verde al Policlinico San Matteo di Pavia. Le altre due auto sono, invece, state colpite dai detriti dei primi due mezzi coinvolti nell'incidente. Sotto choc, ma incolumi, i conducenti che sono riuscite a fermarsi in tempo.

La dinamica al vaglio della Polizia Stradale

La dinamica è in fase di ricostruzione da parte della polizia stradale di Milano-Ovest Assago. Riaperta nella notte l'autostrada rimasta chiusa per oltre 4 ore in direzione Genova da Gropello Cairoli, lunghe code anche in direzione Milano.