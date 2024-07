Controllo straordinario contro lo spaccio al Parco delle Groane

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 12 luglio 2024, i Carabinieri della Compagnia di Rho, supportati da personale del Terzo RGT “Lombardia” e del Nucleo Cinofili di Casatenovo (LC) hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto del traffico di stupefacenti nel Parco delle Groane. In particolare è stata effettuata una vasta perlustrazione appiedata, al fine di controllare una porzione dell’area del parco che interseca i comuni di Cesate, Garbagnate Milanese e Bollate . Nell’ambito del medesimo servizio sono stati effettuati otto posti di controllo rafforzati in prossimità di altrettanti ingressi alla zona boschiva.

Controllo straordinario al Parco delle Grone

Le attività nel complesso hanno permesso di controllare 103 soggetti e 48 veicoli, nonché di rinvenire e sequestrare a carico di ignoti 53 dosi di cocaina, un pezzo di cocaina del peso di 5,20 grammi e un pezzo di hashish del peso di 18,80 grammi. Le sostanze stupefacenti sono state rinvenute a bordo di un’autovettura il cui conducente, di origini nord-africane, al fine di sottrarsi ad un posto di controllo, si è dato alla fuga e dopo breve inseguimento ha abbandonato il veicolo facendo perdere le sue tracce. Nel corso delle operazioni inoltre sono stati segnalati due soggetti per detenzione ai fini di uso personale di sostanze stupefacenti e sono stati smantellati otto bivacchi utilizzati da chi svolge nel parco attività di spaccio, al cui interno sono stati rinvenuti un macete, due bilancini elettronici di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento delle dosi.

La prevenzione e il contrasto alla spaccio la priorità

La prevenzione e il contrasto del fenomeno dello spaccio nel Parco delle Groane è una delle priorità del Comando Provinciale di Milano, a tal riguardo si evidenzia che dall’inizio dell’anno la Compagnia di Rho ha segnalato amministrativamente un totale di 167 soggetti per uso personale di droga, denunciato a piede libero 11 soggetti e tratto in arresto 9 soggetti tutti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando complessivamente circa 100 grammi di cocaina, 146 grammi di hashish e 31 grammi di eroina. L’obiettivo finale delle attività di controllo e di repressione svolte nella zona boschiva dai Carabinieri rimane sempre quello di restituire alle varie comunità la possibilità di vivere in sicurezza e serenità il Parco, con le sue numerose piste ciclabili e percorsi a piedi.