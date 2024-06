Controllo della droga nei boschi, la banda ha patteggiato

Controllo della droga nei boschi tra Cerro Maggiore e Uboldo, la banda criminale ha patteggiato.

Controllo della droga nei boschi, c'è il patteggiamento

Controllavano il mercato della droga nei boschi tra Cerro Maggiore e Uboldo. Ed è in questo contesto che si inseriva quanto accaduto il 7 giugno 2022, nella zona boschiva proprio da i due paesi, non avevano esitato a sparare alle gambe di un rivale, lasciato a terra ferito. La banda criminale (lo sparatore del 2022 aveva già patteggiato) ha scelto la via dei patteggiamenti, ratificati nella giornata di ieri, giovedì 20 giugno 2024, al Tribunale di Busto Arsizio. Protagonisti della vicenda sono 5 spacciatori, che erano stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Saronno, nel settembre 2023, al termine di un'articolata inchiesta coordinata dal pm di Busto Arsizio Nadia Calcaterra: loro ad aver patteggiato pene comprese tra un anno e 10 mesi e 4 anni.

Il ruolo della banda

I militari avevano individuato il gruppo egemone in quell'area così come il responsabile del ferimento di quel rivale lungo la strada: si trattava di un 38enne anch'esso del Marocco, ritenuto il capo del gruppo criminale. Le indagini avevano inquadrato il fatto nell'ambito dello scontro tra gruppi rivali che si contendevano le zone di spaccio nelle aree boschive tra Rescaldina, Uboldo e Cerro. Il responsabile della gambizzazione dell'uomo era stato poi rintracciato in Spagna.