Controllo del vicinato, si aggiungono due nuove zone

Controllo del vicinato, si allarga anche la rete commerciale

Dopo il lockdown che ha imposto l’interruzione delle attività, il controllo del vicinato è ripartito. Il Comando di Polizia Locale e l’associazione Controllo del vicinato (nella foto di copertina Walter Valsecchi, responsabile della sezione Alto Milanese dell’Acdv-Associazione controllo del vicinato) hanno anche attivato due nuove zone residenziali (vie Filzi-Resegone e via Olmina) con, rispettivamente, 29 e 67 aderenti, oltre a una nuova zona commerciale (via Battisti). Le zone saranno seguite da 11 coordinatori volontari, con il compito di filtrare le segnalazioni e dialogare con il Comando.

Oltre 3mila sentinelle per l’ambito residenziale

Attualmente, al Controllo del vicinato residenziale aderiscono 1.033 cittadini (per circa 3.350 persone coinvolte nei vari ambiti familiari). Quello commerciale, per il quale è in corso una riorganizzazione dei gruppi, può contare su 237 aderenti.

