Controllo del vicinato, attivato il 29esimo gruppo residenziale

Controllo del vicinato a Legnano, con l’attivazione del “Ticino Cavour” salgono a 29 i gruppi residenziali, per quasi 1.200 famiglie aderenti complessivamente.

Controllo del vicinato, attivato un nuovo gruppo residenziale a ridosso della ferrovia

Il nuovo gruppo, inaugurato sabato 24 aprile 2021, conta su 72 aderenti, fa capo a tre coordinatori (Angelo Montoli, Pietro Barengo e Maria Teresa Crapuzzo) e raccoglie la quasi totalità dei residenti che gravitano nell’isolato a ridosso della ferrovia compreso fra le via 29 Maggio, Cavour, Ticino e Della Vittoria. «Il Controllo del vicinato, dopo l’attivazione nelle settimane scorse di un paio di gruppi commerciali, continua la sua crescita anche in ambito residenziale – commenta l’assessore alla Quotidianità Monica Berna Nasca – È un segno della bontà di questa intuizione e dell’efficacia delle modalità con cui si mette in pratica. La sicurezza partecipata è una pratica che questa Amministrazione vuole continuare a incentivare e che incontra una risposta sempre più significativa fra i cittadini». All’attivazione del gruppo sabato mattina erano presenti il sindaco Lorenzo Radice, l’assessore alla Quotidianità Monica Berna Nasca, la referente associazione Controllo di vicinato per Legnano Alessandra Nicora, l’assistente civico del Comune di Legnano Enzo Tesoro e l’ufficiale Gianni Palluotto, che coordina, con Manuela Bonissi, il progetto per la Polizia Locale.

Tra gli aderenti anche alcuni anziani che non hanno Whatsapp: saranno chiamati sul telefono fisso

«Questo gruppo è partito con il piede giusto, nel segno della massima inclusione – dice Tesoro – La maggior parte degli aderenti è in contatto con Whatsapp, ma alcuni anziani non hanno questo applicativo: da qui la scelta di referenti e altri aderenti di avvertirli delle segnalazioni più rilevanti contattandoli direttamente al telefono fisso o andandoli a trovare a casa. L’altro aspetto positivo è la collaborazione, visto che si è creato immediatamente un contatto con l’altro gruppo di controllo del vicinato attivo nella stessa zona, quello di via Cherubini. Penso che questo sia lo spirito giusto con cui intendere la sicurezza partecipata».

Si lavora all’attivazione del gruppo Pastrengo-Rossini, intanto quelli commerciali sono 11

Le ultime attivazioni di gruppi nel controllo di tipo residenziale risalgono al periodo del lockdown e riguardano un’altra zona di Legnano, Filzi-Resegone e Olmina. Il prossimo gruppo di controllo del vicinato che potrebbe partire si trova nel quartiere Oltrestazione e interesserà le vie Pastrengo e Rossini. Quanto ai gruppi commerciali il numero è attualmente di 11 con oltre 300 aderenti tra i negozianti.