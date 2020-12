Controllo del vicinato a Legnano: si aggiungono 28 negozi

Controllo del vicinato, la rete legnanese cresce.

Controllo del vicinato, attivata la nona zona commerciale

E’ attiva da pochi giorni la nona zona del “ramo” commerciale, in via Palestro, piazza Don Sturzo, via Giolitti, largo Seprio, via Verdi e, parzialmente, corso Garibaldi. I nuovi esercizi che hanno deciso di partecipare all’iniziativa sono 28, con tre coordinatori. Ora sono 241 le attività complessivamente coinvolte. Alessandra Nicora (responsabile del Controllo del vicinato a Legnano), Manuela Bonissi (sovrintendente della Polizia Locale) ed Enzo Tesoro (assistente civico per il Comune di Legnano) hanno distribuito le vetrofanie che segnalano le adesioni.

Coinvolte oltre 1.100 famiglie, per un totale di 3.354 persone

Considerevoli anche i numeri del Controllo del vicinato residenziale: 29 gruppi (tre si sono aggiunti di recente), 1.118 famiglie, 3.354 persone. “L’espansione del Controllo – commenta l’assessore con delega a Sicurezza e Prevenzione Anna Pavan – non si ferma: si stanno organizzando nuovi gruppi. Evidentemente il Controllo del vicinato è una formula di attenzione, di reciproca solidarietà che funziona e che riscuote il consenso delle persone che vivono e lavorano a Legnano. Un buon segno. L’Amministrazione comunale, con il prezioso contributo della Polizia Locale, continuerà a supportare questa sensibilità e questo impegno”.

