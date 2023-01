Controlli nel weekend e sulla movida: multe anche nei locali

Controlli della Polizia di Stato nella città di Legnano.

Controlli in città, poliziotti in azione

Un weekend di intenso lavoro per la Polizia di Stato di Legnano. Gli agenti sono stati infatti impegnati in controlli del territorio per la prevenzione e repressione della microcriminalità, in attuazione a quanto deciso durante il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 13 dicembre 2022 così da salvaguardare la sicurezza di cittadine e la salute dei più giovani. Nel fine settimana quindi i poliziotti hanno messo in campo servizi straordinari, con un occhio particolare alle zone cittadine dove è più alto il senso di insicurezza sul fronte di reati predatori, aggressioni e spaccio di droga. Per questo le volanti si sono viste in azione nell'area commerciale Cantoni, nel centro cittadino in particolare in Corso Garibaldi, Corso Italia, nel parco Falcone e Borsellino e altri parchi cittadini che di recente erano stati teatro di attività di spaccio come Largo Tosi, Piazza Mocchetti, la zona della stazione ferroviaria e la via Carlo Porta.

Il bilancio

Durante il weekend, la Polizia ha così controllato 238 persone, 17 veicoli, 7 esercizi commerciali, due discoteche, ha sanzionato un cittadino colombiano per manifesta ubriachezza, indagato 4 persone per immigrazione irregolare e sanzionato un tunisino per uso personale (aveva circa un grammo di cocaina). In Corso Italia, è scattata la denuncia per immigrazione irregolare nei confronti di un 23enne tunisino indagato anche per detenzione ai fini di spaccio in quanto trovato in possesso di 4 grammi di hashish; durante poi un controllo degli avventori all'interno di un noto esercizio commerciale la denuncia è statta, per motivi legati all'immigrazione, per un 44enne ecuadoregno e per un senegalese di 48 anni, quest'ultimo indagato anche per possesso di un documento falso.

La notte di sabato

La notte di sabato 15 gennaio 2023 la Polizia ha agito insieme alla Guardia di Finanza di Legnano, del comando provinciale dei Vigili del fuoco e dell'Ispettorato del lavoro di Milano con verifiche anche nei locali: tre le sanzioni amministrative, per un totale di circa 4.900 euro, è stata poi riscontrata l'inottemperanza alla normativa in materia di antincendio e all'annessa documentazione e in un locale di pubblico spettacolo è stata trovata la presenza di un numero di avventori palesemente superiore alla capienza prevista, ragione per cui seguirà il deferimento all'Autorità giudiziaria.