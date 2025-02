Controlli straordinari: detenuto in semi-libertà fermato per trasporto illecito di rifiuti

Il comando unico di Polizia Locale di Nerviano e Pogliano Milanese attivo sul territorio con controlli straordinari. 80 veicoli controllati, 8mila euro di verbali e un uomo alla guida di un furgone fermato per trasporto illecito di rifiuti.

Controllo straordinario sul territorio

La Polizia Locale di Nerviano e Pogliano Milanese ha effettuato un controllo straordinario del territorio nella giornata di venerdì 21 febbraio. Impegnate 5 pattuglie con 8 agenti e due ufficiali. Effettuati posti di controllo sulle arterie principali di Nerviano e Pogliano Milanese: Sp 109, Sp 229 e la statale del Sempione.

80 veicoli controllati, fermato un detenuto semi-libero

Oltre i 80 veicoli controllati, 36 le sanzioni per omessa revisione, 3 per mancanza di assicurazione con sequestro dei veicoli. Per un totale di quasi 8mila euro di sanzioni. Fermato anche un furgone con all'interno rifiuti edili senza formulario. Il conducente, a seguito di un controllo, è risultato essere un detenuto semi-libero che aveva violato prescrizioni ben precise. L'uomo non poteva trovarsi a bordo del furgone né trasportare rifiuti senza formulario: è stato denunciato per trasporto illecito di rifiuti, segnalato al carcere e alla sorveglianza per aggravamento della misura. Molto probabilmente i rifiuti sarebbero poi stati abbandonati abusivamente, perché non potevano essere portati in piattaforma ecologica.