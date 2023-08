Controlli straordinari delle Polizie Locali dell'Asse del Sempione: più di 100 conducenti controllati

Fioccano multe durante i controlli straordinari che hanno visto impegnati i Comandi di Legnano, Pogliano-Nerviano e Parabiago.

Controlli straordinari serali

Ben 21 operatori delle Polizie Locali dell'Alto Milanese sono stati impegnati nei controlli straordinari messi in campo nella serata di ieri, venerdì 25 agosto.

Contro la guida in stato d'ebbrezza

I controlli di polizia stradale lungo le maggiori direttrici di traffico (Corso Sempione nei territori dei tre Comuni, Viale Cadorna e Viale Toselli a Legnano, oltre alle vie del centro città) puntano a prevenire e reprimere la guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche o stupefacenti e le condotte di guida più pericolose.

Più di cento conducenti controllati

Nella serata di ieri, sono stati controllati 110 veicoli, 97 conducenti sono stati sottoposti ad alcol test e 5 a narcotest. In tutto sono state accertate 35 violazioni al codice della strada, di cui 2 per guida senza patente, una per mancanza della copertura assicurativa, 2 per mancanza della prescritta revisione, 5 per mancato utilizzo della cintura di sicurezza, 1 per guida in stato di ebbrezza. Di questi, tre veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo e uno a sequestro. Inoltre, una patente è stata ritirata.

Controlli agli esercizi commerciali

Non sono mancati anche i controlli alle attività commerciali, per tenere sotto controllo situazioni di disturbo della quiete pubblica e la regolarità della somministrazione, con particolare riferimento al consumo di alcolici da parte di minorenni. Proprio su questi aspetti, sono state accertate 3 violazioni in locali, due riguardanti la conduzione dell’attività e una per

disturbo alla quiete.

Controlli anche nei luoghi pubblici

Sotto la lente d'ingrandimento della Locale anche parchi e luoghi d'aggregazione solitamente frequentati da giovani nelle ore serali. Gli agenti hanno sanzionato due persone per consumo di sostanze stupefacenti e, a Parabiago, una per inosservanza del regolamento comunale in materia di atti vietati: questa, infatti, è stata beccata mentre urinava in strada.