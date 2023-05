Controlli serrati al campo nomadi di via Monte Bisbino

Sono ore di controlli ai residenti del campo nomadi di via Monte Bisbino di Milano, a confine con il Comune di Baranzate.

Controlli al campo nomadi

Sin dalle prime ore della mattinata odierna, la Polizia di Stato sta svolgendo a Milano un servizio di prevenzione e controllo al campo nomadi a confine con il Comune di Baranzate. Un'operazione finalizzata al censimento e all'identificazione degli abitanti all’interno della zona, nota purtroppo per ospitare persone con precedenti penali.

Reati contro il patrimonio

Le attività di controllo del territorio svolte dagli agenti della Questura di Milano, inoltre, hanno recentemente portato più volte ad indagare e arrestare persone dimoranti nel campo stesso o nelle vie limitrofe per reati contro il patrimonio, in particolare furti, borseggi commessi a bordo di mezzi pubblici, nelle stazioni ferroviarie e metropolitane e in attività di ristorazione.

Trenta allacci abusivi, sei persone in Questura

Il servizio predisposto dal Questore Giuseppe Petronzi, coordinato dal Commissariato Quarto Oggiaro, vede l’impiego di agenti del III Reparto Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, di unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale, della Squadra Mobile e, per la parte di competenza, della Polizia Locale e di Unireti SpA. ha permesso di identificare al momento ottanta persone e di staccare 30 allacci abusivi. Quattro cittadini marocchini e due donne serbe sono stati portati in Questura per la verifica della loro posizione sul territorio nazionale.