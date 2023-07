Controlli serali della Polizia Locale

Proseguono sulle strade dell’abbiatense i controlli della Polizia Locale. Sabato sera , 29 luglio 2023, gli agenti di Polizia Locale di Abbiategrasso e Albairate hanno svolto il servizio coordinato di Patto Locale attraverso l'approntamento di due postazioni nei rispettivi Comuni.

Serate d’estate che con la bella stagione invogliano le persone ad uscire. La presenza della Polizia locale serve come deterrente ma anche per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini che si muovono lungo le strade della zona.

I numero della serata. Durante le operazioni di controllo 202 conducenti sono stati sottoposti al test etilometrico, 19 veicoli controllati, 2 patenti ritirate, 20 punti di patente decurtati, 4 verbali e 4 persone identificate e prive di documenti.

“Prosegue l'opera di prevenzione e controllo per la sicurezza sulle strade che le Amministrazioni Comunali hanno indicato come priorità - ha affermato il sindaco di Albairate Flavio Crivellin - Ringrazio pubblicamente gli ufficiali e gli agenti in servizio poiché nel corso della visita ai due posti di controllo ho avuto modo di apprezzare la professionalità con cui svolgono il loro lavoro”.