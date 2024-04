Controlli nel bosco della droga: inseguito, era senza patente

Controlli nel bosco della droga, Carabinieri nel Roccolo a Busto Garolfo: un 41enne di Arluno girava senza patente.

Controlli nel bosco della droga

Continuano i controlli dei Carabinieri nel Bosco del Roccolo, sul territorio di Busto Garolfo, zona che già nelle scorse settimane era stata oggetto di un vasto servizio di repressione in quanto area di spaccio di droga. Giovedì scorso i militari della Compagnia di Legnano sono tornati a pattugliare la zona di via Per Furato, a Busto Garolfo. Qui la pattuglia aveva notato nella zona boschiva una vettura sospetta. Aveva intimato l'alt ma il conducente non si era fermato. Ne era nato così un inseguimento terminato poi in via Ariosto, strada senza uscita per cui l'uomo che si trovava al volante ha abbandonato l'auto per scappare a piedi. Inseguito sempre dai militari è stato bloccato. Addosso non aveva droga ed era incensurato, ma dagli accertamenti si è scoperto che era privo di patente (documento che gli era stato ritirato ma senza il quale lui guidava lo stesso). Per il conducente, un 41enne di Arluno, è così scattata la sanzione e la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Gli altri controlli

Anche ieri, martedì 9 aprile 2024, i Carabinieri hanno proseguito nei controlli nella zona del bosco, in via Delle Cave, identificando i passanti: in totale circa 30 persone, nessuno è stato trovato con droga o irregolarità.