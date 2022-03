Sicurezza

La Polizia di Stato ha svolto nella notte un servizio straordinario di controllo del territorio a Milano.

I controlli della Polizia di Stato tra corso Como e Gae Aulenti a Milano: il servizio straordinario nella notte tra sabato 19 e domenica 20 marzo 2022.

I controlli della Polizia di Stato a Milano

Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 marzo, a Milano la Polizia di Stato ha svolto un servizio straordinario controllo del territorio nell'area di Corso Como e piazza Gae Aulenti.

Al dispositivo predisposto dal Questore Petronzi hanno preso parte gli agenti della Squadra Mobile e dei Commissariati Garibaldi Venezia e Greco Turro, del Reparto Mobile di Milano, della sezione cinofili e della Polizia Scientifica, dell'Ufficio Personale e della Polizia Locale.

Durante il servizio di prevenzione e repressione dei reati predatori, la Polizia di Stato ha controllato 78 persone di cui 15 accompagnate in Questura per identificazione. Un 17enne milanese che, dopo aver spinto un avventore in un locale pubblico gli ha rubato la giacca ed è scappato all'esterno, è stato immediatamente bloccato dai poliziotti e arrestato per rapina.

Duecentododici, infine, sono le persone che sono state controllate in serata durante il servizio svolto dalla Polizia Ferroviaria alla vicina stazione di Porta Garibaldi.