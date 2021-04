Controlli Covid, multate due persone

Controlli Covid a Legnano, la Polizia Locale multa due persone.

Controlli Covid, due persone sorprese fuori dal loro comune senza motivo

Nel corso del quarto fine settimana di aprile, e ultimo in zona arancione per la Lombardia, i servizi di pattuglia effettuati da parte dagli uomini del comandante Daniele Ruggeri hanno affrontato una presenza significativa di persone nelle zone centrali della città, dalla Ztl al Parco Castello. I controlli specifici delle pattuglie nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 aprile 2021 si sono concentrati sulle aree verdi e sulle aree di aggregazioni per evitare le situazioni di assembramento e verificare l’utilizzo della mascherina, mentre i posti di controllo sono stati localizzati negli snodi stradali principali e hanno riguardato il trasporto pubblico locale per la verifica del rispetto del coefficiente di capienza sugli autobus del trasporto urbano e interurbano. Nel complesso sono state elevate due sanzioni, entrambe per divieto spostamento fra comuni.

I dati del contagio: i legnanesi attualmente positivi sono 116

I dati epidemiologici della scorsa settimana in città hanno registrato un numero di nuovi contagi in linea con quello della settimana precedente (da 59 a 58 casi, -2%), e la tendenza alla diminuzione che durava da qualche settimana si è arrestata. La media mobile a sette giorni del dato dei nuovi contagi evidenzia un andamento contrastato della diffusione pandemica; la media attuale è di 8,3 nuovi contagi al giorno nella nostra città, stabile (-0,1) rispetto al dato calcolato alla fine della settimana precedente. I legnanesi attualmente positivi sono 116.