Controlli Covid in palestre e locali e sui bus: cinque multe

Green pass

La scorsa settimana la Polizia Locale di Legnano ha sottoposto a verifica 366 persone e 68 attività.

Controlli Covid a Legnano: quattro attività commerciali sanzionate per il mancato rispetto delle normative.

Controlli sul green pass per 366 persone

Le verifiche da parte della Polizia Locale sono proseguite nella settimana tra il 13 e il 19 dicembre 2021. I controlli per il green pass hanno riguardato 366 persone. Delle cinque sanzioni elevate una riguarda un utente del trasporto pubblico locale (autobus), trovato sprovvisto di certificato verde, mentre le altre quattro hanno riguardato i titolari o gli esercizi (palestre, locali di intrattenimento e pubblici esercizi) per mancati controlli del green pass o mancata applicazione di tutte le misure per limitare il diffondersi del contagio. Le attività controllate sono state 68 in tutto. La sanzione amministrativa va da 400 a mille euro.

Nessuna infrazione in tema di quarantena

Il personale della Polizia Locale è stato impegnato anche nei controlli a domicilio per le persone poste in quarantena senza registrare infrazioni.