Un 36enne di Canegrate arrestato e un uomo denunciato a piede libero: questo il risultato dei controlli antidroga realizzati dai Carabinieri e dalla Polizia locale di Castano Primo.

Controlli antidroga: un arresto e una persona denunciata

Nel pomeriggio di ieri, i militari della Compagnia Carabinieri di Legnano, con il supporto delle Stazioni di Castano Primo, Cuggiono e Parabiago, nonché della Polizia Locale di Castano Primo, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, traendo in arresto un 36enne di Canegrate sorpreso in casa con 16 grammi di cocaina, 60 grammi di hashish, 80 grammi di marijuana e 900 euro provento dell'attività illecita.

Rinvenuto e sequestrato nei boschi tra Castano e Cuggiono un sacchetto con circa 460 grammi di marijuana; deferito in s.l. per porto abusivo di arma da taglio, violazione foglio di via obbligatorio e detenzione di 2 grammi di eroina e 1 grammo di cocaina un 43enne di Novara; deferito uno straniero irregolare.

Controllati circa 30 soggetti, 20 autovetture e 3 bar nel comune di Castano Primo.