Controlli anti-schiamazzi e anti-Covid, via ai maxi controlli della Polizia di Stato

Controlli anti-schiamazzi e anti-Covid a Legnano, in azione la Polizia di Stato: le volanti passeranno al setaccio le varie via della città per far rispettare la quiete e le norme previste dal Dpcm contro il Covid-19.

Controlli anti-schiamazzi e anti-Covid, poliziotti in azione

L’attenzione sarà concentrata soprattutto nel centro di Legnano, zona dove la movida si concentra maggiormente. Stiamo parlando dei controlli anti-schiamazzi che prenderanno il via dalla sera di domani, lunedì 19 ottobre 2020. Controlli serali che vedranno in azione gli agenti del commissariato cittadino insieme al Terzo reparto mobile della Polizia di Stato di Milano.

Un pattugliamento, che durerà per una settimana, che vedrà i poliziotti verificare se cittadini e locali pubblici per far sì che tutto scorra tranquillo. Osservate speciali, come detto, le zone del centro e quelle “più critiche” come, ad esempio, piazza don Sturzo dove recentemente si era verificato un episodio di violenza. Ma non solo: la Polizia provvederà a verificare che siano rispettate le disposizioni previste dall’ultimo Dpcm del Governo così come l’ordinanza emessa dalla Regione Lombardia (orari di apertura e chiusura delle attività, vendita e consumo di alcolici).

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE