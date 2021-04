Controlli anti-Covid, un negozio è stato multato

Controlli anti-Covid da parte della Polizia Locale di Turbigo: una sanzione.

Controlli anti-Covid in paese

L’azione della Polizia Locale turbighese non si ferma. Nella giornata di venerdì gli uomini di Fabrizio Rudoni hanno continuato nella loro azione di monitoraggio del territorio concentrandosi sui commercianti. Purtroppo hanno rilevato irregolarità e hanno dovuto sanzionare chi vendeva prodotti aggirando le normative per prevenire il contagio. Una sanzione, da 560 euro, è stata elevata nei confronti di un negozio in paese che non stava rispettando le regole.

Le parole del comandante

“Abbiamo svolto delle ispezioni e purtroppo abbiamo constatato che un’attività (in barba a tutte le altre chiuse) continuava a vedere merce al momento non consentita perché in regime di commercio parzialmente inibito – afferma il comandante della Polizia Locale di Turbigo Fabrizio Rudoni -Abbiamo dovuto sanzionare, é una forma di rispetto nei confronti di tutti i commercianti che invece rispettano le regole”.