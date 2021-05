Controlli anti Covid: due persone multate perché senza mascherina

Controlli anti Covid a Legnano: sorprese senza mascherina, due persone sono state sanzionate dalla Polizia Locale.

Per il quinto fine settimana di maggio e quinto in zona gialla per la Lombardia, gli uomini del comandante Daniele Ruggeri hanno svolto un presidio preventivo in tutte le aree sensibili della zona centrale con specifici controlli in tutte le zone verdi e di aggregazione. Due le persone sorprese senza mascherina e per questo sanzionate come previsto dal decreto legge 19 del 25 marzo 2020 (il mancato uso della mascherina è un illecito amministrativo punito con una sanzione pecuniaria da 400 a mille euro).

Movida sotto la lente: accertamenti su 50 clienti dei locali

Nell’ambito dei servizi congiunti con la Polizia di Stato e i Carabinieri, il personale della Polizia Locale ha provveduto a controllare una cinquantina di avventori di esercizi pubblici in centro città per verificare eventuali presenze di persone con precedenti e misure preventive a carico. Gli esiti di questo lavoro sono in elaborazione.

Cala il numero dei contagi: i legnanesi positivi sono 78

I dati epidemiologici della scorsa settimana in città hanno registrato un ulteriore calo nel numero di nuovi contagi rispetto alla settimana precedente (da 32 a 29 casi, -9%). Da sottolineare, accanto al calo dei contagi giornalieri (da 4,57 a 4,14) la diminuzione dei legnanesi ricoverati: uno contro i cinque della settimana 17-23 maggio. I legnanesi attualmente positivi al Covid sono 78 (13 in meno rispetto a una settimana fa), 37 femmine e 41 maschi, dei quali 14 over 60 (-7) e 15 under 20 (-4).