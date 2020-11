Controlli anti-Covid a tappeto fino al 15 dicembre

Via libera al pogetto Smart – emergenza epidemiologica da Covid-19, in accordo con Regione Lombardia. Controlli anti-Covid a tappeto dal 13 novembre al 15 dicembre.

“Si tratta di un progetto importante che, ancora una volta, pone la città al centro delle politiche per la sicurezza del territorio – ha spiegato il sindaco di Magenta, Chiara Calati – L’iniziativa è stata promossa da Regione Lombardia ed è volta a prevenire in maniera particolare quei comportamenti che, violando le normative anti-Covid in vigore, possono facilitare la diffusione del virus contro il quale stiamo combattendo da mesi. Non possiamo in alcun modo vanificare gli sforzi e i sacrifici fin qui fatti e per questo siamo pronti a mettere in campo tutte le risorse disponibili per tutelare la salute dei cittadini e uscire da questa emergenza il più presto possibile”.

L’assessore Gelli sottoline ail grande impegno