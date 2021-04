Controlli anti assembramento: sanzionate 71 persone

Il Nucleo Operativo della Compagnia dei Carabinieri Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile ha portato avanti serrati controlli anti assembramento nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 aprile 2021: 71 le persone multate.

Controlli anti assembramento dei Carabinieri

Nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 aprile, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile, anche a seguito di diverse segnalazioni di assembramenti pervenute al 112, sono intervenuti in diverse zone di Milano.

I luoghi dei controlli

In Corso Garibaldi/Largo la Foppa ed in Via Lazzaro Palazzi, i militari hanno identificato 32 giovani, intenti a consumare cocktail da asporto in palese violazione della normativa in materia di contenimento del Covid19. In via Panfilo Castaldi, hanno identificato e sanzionato il titolare di un esercizio pubblico intento a vendere alimenti e bevande a 6 avventori trovati nelle adiacenze del locale. Multe anche in Piazzale Archinto, quartiere Isola, dove i Carabinieri hanno accertato la presenza di 17 giovani intenti a consumare bevande, verosimilmente acquistate poco prima nei locali pubblici ivi presenti, ma trovati chiusi all’arrivo degli equipaggi; in Corso Como, Via Tadino e Via Lambertenghi, dove hanno complessivamente identificato 15 giovani, a gruppi di 5, trovati fuori dalle abitazioni, senza valida giustificazione, in violazione del “coprifuoco”.

I trasgressori hanno un’età che va dai 20 ai 26 anni

I trasgressori, per un totale di 71 persone, in gran parte studenti universitari di età compresa tra i 20 e i 26 anni, sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle prescrizioni imposte per il contenimento dell’emergenza da Covid19. Per l’esercizio pubblico controllato, onde impedire la reiterazione della violazione, sarà formulata proposta di chiusura provvisoria dell’attività.