Controlli al mercato sugli abiti usati: inflitte due multe

La Polizia Locale di Sedriano ha fatto alcuni controlli al mercato di sabato 17 giugno 2023 e ha inflitto due multe.

A informare i cittadini dei controlli al mercato a tutela dei consumatori è stato il sindaco Maro Re:

"Sabato 17 giugno controlli con la Polizia Locale sulla vendita degli abiti usati. Elevate due sanzioni di mille euro ciascuna per due operatori che mettevano in vendita abiti usati, senza darne evidenza con apposito cartello. Inoltre non erano in possesso della documentazione inerente la sanificazione della merce venduta".