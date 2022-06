Controlli al mercato gli agenti della Polizia Locale fermano due borseggiatrici

Il fermo è stato possibile grazie a controlli in divisa e in borghese

Ogni lunedì numerose le denunce alle forze dell'ordine

I furti al mercato del lunedì sono da sempre un problema. Ogni settimana al termine del mercato sono numerose le persone che si recano al comando della Polizia Locale o alla stazione dei Carabinieri per denunciare il furto del portafoglio.

Il fermo è stato possibile grazie a controlli in divisa e in borghese

Nella mattinata di oggi gli agenti della Polizia locale rhodense hanno effettuato numerosi controlli in borghese fermando alcuni dei borseggiatori. Si tratta di donne di nazionalità Bulgara, tutte in stato di gravidanza che al momento si trovano presso il comando di Corso Europa per controlli e per "decidere la loro posizione"

Specialiste nel furto, nelle loro borse portafogli rubati e le loro ecografie

Specialiste nel furto di portafogli, le donne fermate oltre ai portafogli di diverse persone avevano nella borsa anche l'ecografia per confermare il loro stato