Proseguono i controlli della Polizia di Stato nelle aree in cui è più alto il senso di insicurezza percepito dalla cittadinanza di Legnano.

Controlli a tappeto sul territorio di Legnano

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Via Gilardelli hanno effettuato un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio, finalizzato al contrasto del commercio e del consumo di sostanze stupefacenti, della microcriminalità e al contenimento del degrado di alcune aree della città. In particolare l'attività di prevenzione muove dalle segnalazioni dei cittadini e degli esercenti e dal monitoraggio dei reati predatori commessi anche da minori. Le pattuglie della Polizia di Stato, supportate anche da alcuni equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, hanno controllato capillarmente le vie del centro cittadino, il Parco Falcone e Borsellino, le "Gallerie Cantoni", il quartiere stazione e oltre stazione. Nell'ambito del servizio sono state controllati 3 esercizi commerciali siti in Via Pontida, Corso Garibaldi e in Via Venegoni, per un totale di 64 persone controllate, di cui 16 risultate con precedenti penali, tra essi anche alcuni minor. I poliziotti hanno altresí denunciato a piede libero 4 persone, di cui due stranieri di 38 e 37 anni, per inottemperanza a precedenti provvedimenti di espulsione, rintracciati all'interno di un bar, che sono stati poi accompagnati all'Ufficio Immigrazione della Questura per i provvedimenti di competenza.

Il controllo di alcuni giovani molesti

In via lungo fiume Olona, nei pressi dell'area commerciale Cantoni, gli agenti procedevano al controllo di alcuni giovani molesti, che bivaccavano e disturbavano i passanti. Tra essi, un diciassettenne, particolarmente insofferente al controllo, é stato indagato per resistenza e rifiuto di fornire indicazioni sulle proprie generalità.

Infine, raccolta una segnalazione di occupazione abusiva e di degrado, la Polizia di Stato ha indagato in Via Volta un cittadino tunisino di 27 anni per invasione di terreni ed edifici e per possesso di oggetti atti ad offendere, in particolare una cesoia da giardino lunga 21 centimetri che poi è stata sequestrata.