Controlli a tappeto dei Carabinieri

Centocinquanta persone identificate e 31 veicoli controllati: sono i numeri dell'operazione di controllo effettuata venerdì sera a Cerro Maggiore

I controlli

Nel corso della tarda serata di venerdì i carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore, in collaborazione con la Polizia locale del Comune, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio.

Nel corso delle operazioni sono state identificate 150 persone, controllati 31 veicoli, elevata una sanzione per guida in stato di ebbrezza alcolica, ispezionati due bar nella borgata Cantalupo (in uno di questi vi era un soggetto ubriaco, motivo per il quale è stato sanzionato) e una sala slot all'interno della quale è stato trovato un minore. Per questo il titolare è stato sanzionato

Altre verifiche

Sempre ieri la Radiomobile di Legnano ha elevato a San Vittore Olona e a Parabiago due contravvenzioni per guida in stato di ebbrezza ad altrettanti soggetti