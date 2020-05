Controllato un bar: trovata droga nascosta nel biliardino FOTO

Controllato un bar: trovata droga nascosta nel biliardino e in un cappello di lana.

Mercoledì 23 maggio, intorno alle 22, i Carabinieri della Stazione di Lainate hanno controllato un bar di Sempione sul rispetto delle misure di contenimento dettate dall’emergenza. Durante il controllo il titolare, un italiano pregiudicato classe ’90, e la barista italiana, classe ’91 incensurata, sono parsi subito insofferenti al controllo e questo ha insospettito i militari. Durante la perquisizione del locale, nascosti in un biliardino, sono stati trovi 100 grammi di hashish, altri 70 grammi, già suddivisi in dosi, erano nascosti all’interno di un berretto di lana assieme ad alcune dosi di cocaina per un totale di 18 grammi( il berretto eta nascosto in uno scaffale vicino al bagno). Venivano inoltre trovate delle buste contenenti 440 grammi di marijuana nascosta in delle buste poste all’interno dello sgabuzzino unitamente a del materiale per il confezionamento dello stupefacente. Inoltre sono stati trovati, all’interno di un barattolo per la custodia di alcolici, 8.300 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. I due sono stati arrestati in flagranza di reato e a seguito dell’udienza di convalida il giudice ha disposto per il soggetto titolare la custodia cautelare in carcere e per la barista gli arresti domiciliari.

