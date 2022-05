Controllano una azienda e trovano 248 scope elettriche rubate

Gli agenti del settore amministrativo della Polizia Locale di Settimo Milanese stavano verificando la presentazione di una Scia

Dopo la vodka e i prodotti Amazon, le scope elettriche

Dopo aver trovato un carico di vodka e uno di prodotti Amazon, gli agenti della Polizia locale di Settimo Milanese, durante un controllo in una azienda della zona, trovano, nascosto in un angolo del magazzino, quattro bancali con 248 scope elettriche nuove, ancora imballate, per un valore di 48mila euro.

E’ stata una giornata di controlli, quella di venerdì scorso, per gli agenti della Polizia Locale cittadina. Un controllo effettuato dal settore amministrativo presso un'azienda del paese azienda che da un primo controllo sembrava non aver presentato, allo Sportello Unico delle Attività Produttive, la Scia.

Le scope elettriche erano posizionate su quattro bancali in un angolo del magazzino

Durante il controllo gli agenti hanno notato dei prodotti, distribuiti su 4 bancali, che apparivano non compatibili con l'attività svolta dalla società. Sentito il titolare e non convinti delle spiegazioni fornite, i vigili di Settimo hanno deciso di approfondire la vicenda e dopo alcune telefonate al produttore delle merci presenti sul bancale sono venuti a conoscenza del fatto che due giorni prima era stato denunciato il furto delle scope elettriche. I responsabili della ditta sono stati denunciati per il reato di ricettazione. Il pubblico ministero di turno ha disposto il sequstro della merce e la restituzione al legittimo proprietario. Restituzione che è avvenuta nella mattinata di mercoledì.