Contributo per chi acquista l’antifurto

Contributo economico dalle casse comunali per chi installa impianti di videosorveglianza nelle proprie abitazioni.

A Pregnana

Per aiutare le forze dell’ordine a contrastare ladri e criminali, l’amministrazione comunale ha rinnovato anche per il 2021 il bando per la protezione delle abitazioni private e delle attività commerciali finalizzato all’erogazione di contributi per l’installazione di sistemi di sicurezza passiva (tra i quali impianti di videosorveglianza, fotocamere e impianti antifurto, collegamenti telefonici relativi agli impianti, ecc…) e per il risarcimento dei danni causati da furti o tentativi di furto.

Contributo per l’antifurto

Il Regolamento per l’erogazione dei contributi a fondo perduto si trova sul portale comunale di Pregnana.

I contributi previsti per i sistemi di sicurezza passiva coprono fino ad un massimo del 20% della spesa sostenuta, e sino ad un massimo di 250 euro per le abitazioni private e di 200 euro per le attività commerciali.

I contributi previsti per la riparazione dei danni a porte e serramenti coprono fino ad un massimo del 50% della spesa sostenuta, e sino ad un massimo di 250 euro per le abitazioni private e di 200 euro per le attività commerciali.