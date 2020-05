Contributi per il pagamento dell’affitto, dal 18 maggio è attivo il bando per accedere.

Dal 18 maggio è attivo il bando per accedere. La misura è riservata ai cittadini residenti nel Rhodense, quindi valida anche per i cittadini aresini che si trovino in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione, anche a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Le parole di sindaco e assessore

“Un aiuto concreto – interviene il Sindaco Michela Palestra – per cercare di essere vicini alle famiglie che sono in difficoltà, a chi a causa dell’emergenza sta subendo un crollo verticale del proprio reddito”. Rilancia l’assessore alle politiche abitative Veronica Cerea: “Crediamo sia necessario uno sforzo di attenzione verso categorie di persone potenzialmente indebolite a causa dell’emergenza che non si riferiscono tradizionalmente al welfare pubblico“.

Il contributo coprirà fino a 4 mensilità del canone di locazione non versate o da versare, per un massimo di 1.500 euro e verrà erogato direttamente al proprietario. Gli inquilini potranno presentare la domanda dalle 12 del 18 maggio alle 12 del 5 giugno 2020 esclusivamente online collegandosi alla sezione dedicata del sito dell’Agenzia dell’Abitare Rhodense: https://adacom.web.app/main.

Per ricevere assistenza nella compilazione online della richiesta è possibile: scrivere all’indirizzo info@adarhodense.it oppure parlare con un operatore, telefonando al numero 351 9406369 attivo dal lunedì al mercoledì 9.30 – 13.00 / 14.00 – 18.00, giovedì 14.00 – 18.00, venerdì 9.30 – 12.30.