Contrasto al fenomeno dello spaccio in città

Una città più sicura grazie ai controlli. Il presidio del territorio è uno degli elementi deterrente contro la microcriminalità, e negli ultimi mesi l’assessore alla Sicurezza del Comune di Abbiategrasso Chiara Bonomi con il prezioso aiuto della Polizia Locale porta avanti diverse azioni che vanno in questa direzione per garantire maggiore sicurezza ai cittadini

Recuperati 42 grammi di sostanze stupefacenti

Sono ripresi i controlli della Polizia Locale di Abbiategrasso in collaborazione con il Nucleo Cinofili della Polizia Locale di Milano al fine di debellare lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti. Di fatti, nel pomeriggio di mercoledì 26 marzo 2025, si sono svolti dei controlli mirati nelle aree sensibili della città, da parte della Polizia Locale di Abbiategrasso e del Nucleo Cinofili di Milano, in particolar modo nei complessi residenziali gestiti da Aler, dove, proprio in uno dei cortili di Via Vivaldi è stata rinvenuta della sostanza per un totale di 42 grammi, verosimilmente abbandonata dai detentori alla vista degli agenti.

Più zone attenzionate

Ma l’operazione è poi continuata in altre aree della città, che meritano un’attenzione particolare. I controlli si sono poi concentrati nella zona della stazione ferroviaria e di Viale Mazzini dove venivano controllati dei pubblici esercizi, spesso segnalati come luoghi di scambio di sostanza, fortunatamente con esito negativo.

Sempre la scorsa settimana gli agenti della Polizia Locale avevano fermato e denunciato un nord africano che stava rubando tre biciclette al Bicipark, che sono state recuperate e sequestrate.

La collaborazione con il Nucleo Cinofili della Polizia Locale di Milano è divenuta una consuetudine, con cadenza regolare azioni del genere vengono condotte nella aree con più criticità. Rimane sempre alta da parte dell’Assessore alla Sicurezza di Abbiategrasso, Chiara Bonomi e del Comandante della Polizia Locale, Maria Malini: