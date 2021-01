Continuano le attività di controllo a Castano e i conseguenti provvedimenti

Continuano le attività di controllo da parte della Polizia locale a Castano e i conseguenti provvedimenti.

Le pregresse attività di controllo del territorio da parte degli agenti del Corpo Intercomunale di Polizia locale di Castano Primo – Nosate passano anche per attività di polizia che raccolgono i propri frutti a distanza di tempo.

Sono giunte ad esempio nell’ultimo periodo le adozioni di misure accessorie da parte della Prefettura di Novara oltre a quelle di prevenzione già emesse a suo tempo dalla relativa Questura, a carico di un soggetto fermato dagli agenti del Comando di Piazza Mazzini e trovato in possesso di cocaina ed eroina occultata nelle scarpe. L’Ufficio di Governo ha emesso un provvedimento di sospensione della patente e di tutti gli altri documenti d’identità e titoli abilitativi per 4 mesi nei confronti dell’uomo.

Da parte invece della Divisione Anticrimine della Questura di Milano è giunta la misura di prevenzione personale con divieto di ingresso per un anno nel territorio di Castano Primo per una donna di Galliate, fermata in una recente attività di cooperazione con la locale Stazione dei Carabinieri dove è stato sequestrato dello stupefacente ed un’arma bianca.

Un provvedimento di interdizione per cinque anni dai pubblici uffici è stato emesso invece a carico di un soggetto destinatario di un cumulo di pene, attualmente recluso per scontare una pena in carcere di un anno e tre mesi, oltre alla multa di circa 21mila euro emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino. L’uomo, che aveva gravitato nel territorio di Castano Primo si era reso poi irreperibile. E’ stato poi intercettato da una pattuglia di Polizia locale castanese e fermato dopo una rocambolesca fuga nei boschi.

La scorsa sera invece una pattuglia della Polizia locale è intervenuta nei pressi di un pubblico esercizio nel centro urbano dove un soggetto di origini marocchine, minacciando degli astanti, ha opposto resistenza al controllo in stato di alterazione. E’ stato così accompagnato presso il locale Comando dove è stato sanzionato nell’immediatezza per via amministrativa ed è ora al vaglio la sua posizione penale.

