Continuano i lavori del Ponte di Mazzo di Rho FOTO

Continuano i lavori del Ponte di Mazzo di Rho

Da oggi, martedì 10 novembre, si lavorerà sia durante il giorno sia durante la notte, per il ricondizionamento strutturale, e quindi di messa in sicurezza, del ponte Buonarroti di Mazzo, dando priorità alle operazioni sulla campata posta al di sopra delle due linee ferroviarie. In notturna l’impresa opererà nelle fasce orarie indicate da RFI (Rete ferroviarie italiane), durante le quali sarà bloccato il transito dei treni.

Dopo la consegna, avvenuta il 13 ottobre, l’impresa vincitrice dell’appalto ha organizzato il cantiere ed eseguito tutti i lavori preparatori per la fase di demolizione, quella più complessa e delicata, che tecnicamente si chiama “svaro”, ossia la rimozione completa delle travi che costituiscono la campata centrale, che sarà poi sostituita con nuovi manufatti. Questa settimana si procederà con gli aggiustamenti necessari per eseguire tutte le lavorazioni preliminari alla rimozione travi, settimana prossima ci sarà la rimozione delle stesse.

Operazione complessa

Le complessità dell’operazione riguardano innanzitutto la necessità di liberare le travi prima della loro rimozione con l’utilizzo di particolari attrezzature a taglio; le dimensioni delle 8 travi da rimuovere, della lunghezza ciascuna di circa 30 metri e diverse tonnellate di peso che richiederanno l’utilizzo di mezzi di sollevamento di notevole capacità e potenza; l’arco temporale ristretto in cui dovranno essere eseguite le operazioni (solo nelle ore centrali della notte in cui non transitano treni) e la presenza di linee ferroviarie sotto al ponte, che richiedono necessarie attenzioni per evitare la caduta di materiali per non compromettere la ripresa del transito. Al termine di ogni notte autorizzata, il personale dell’impresa in coordinamento con personale delle ferrovie verifica lo stato dei luoghi ed autorizza la riapertura al transito solo dopo averne accertato lo stato di sicurezza.

A chi sono stati affidati i lavori

I lavori sono affidati ad aziende specializzate del settore: la TMG Scavi Srl di Berbenno di Valtellina (SO), con una trentennale esperienza nel nord Italia, in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI) con C9 Costruzioni srl di Bolzano, che ha lavorato alla manutenzione di oltre 250 ponti in tutta Italia, e CMM Rizzi Srl di Vezza d’Oglio (BS) che recentemente ha contribuito alla costruzione del Ponte Polcevera – nuovo Ponte Morandi di Genova, occupandosi di montaggio e posa in opera delle parti metalliche del viadotto lato Levante.

