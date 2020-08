Continuano a salire i contagi: solo in Lombardia 154 in più

Il rimbalzo dell’epidemia di coronavirus non accenna a placarsi: solo oggi in Lombardia sono stati registrati 154 nuovi contagi. E aumenta anche il numero dei ricoverati

L’aumento dei contagi

Oggi, giovedì 20 agosto, sono stati effettuati 13.757 tamponi che portano il totale a 1.446.233. Cresce (e non di poco) il numero di nuovi casi positivi: 154 (di cui 30 ‘debolmente positivi’ e 5 a seguito di test sierologico), mentre i guariti/dimessi odierni sono 51, che portano il totale a 75.449, di cui 1.285 dimessi e 74.164 guariti. Sono ricoverate in Terapia intensiva 16 persone (+2 rispetto a ieri), mentre i ricoverati non in Terapia intensiva sono 155 (+4). Oggi sono stati registrati due decessi, il totale è così salito a 16.846

I nuovi casi per provincia

Milano: 47, di cui 26 a Milano città

Bergamo: 27

Brescia: 23

Como: 12

Cremona: 3

Lecco: 2

Lodi: 2

Mantova: 18

Monza e Brianza: 7

Pavia: 0

Sondrio: 3

Varese: 6

