Continuano a calare i ricoverati per Coronavirus e arrivano altre buone notizie dalle Terapie intensive. Sono gli elementi principali del report odierno sulla pandemia in Lombardia che oggi ha registrato sette vittime

“I dati di oggi si qualificano per un ulteriore, sensibile calo dei pazienti ricoverati nei reparti di degenza dei nostri ospedali che si attestano a quota 692 (218 in meno di ieri) – ha sottolineato l’assessore al Welfare Giulio Gallera – I pazienti in terapia intensiva sono 48, 3 in meno rispetto all’ultima rilevazione. I nuovi casi positivi sono 88, 17 dei quali sono determinati da positività al test sierologico. La nuova catalogazione dei positivi introdotta dal Ministero della Salute, che prevede una distinzione fra i casi identificati a seguito di attività di screening e quelli dovuti a sospetto diagnostico, va proprio nella direzione delle richieste formulate nei giorni scorsi da Regione Lombardia

all’Istituto Superiore di Sanità e confortate dalle indicazioni della Comunità scientifica”.