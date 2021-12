Contagi a scuola, una classe delle medie in quarantena

Covid

Il sindaco di Bernate Ticino ha annullato la consegna delle borse di studio prevista per domenica 5 dicembre.

Contagi a scuola, classi in quarantena e in sorveglianza attiva anche a Bernate Ticino.

La scorsa settimana uno studente della terza A della primaria è risultato positivo al Covid-19 insieme a una maestra e a una bidella. Gli allievi della classe sono stati sottoposti a sorveglianza con testing e sono rientrati in classe ieri, giovedì 2 dicembre 2021, dopo aver effettuato un tampone, da ripetere dopo cinque giorni. La quarta A, con tre alunni positivi, è andata in quarantena fino a lunedì 6.

Il sindaco Mariapia Colombo e l’assessore all’istruzione Emilia Garavaglia avevano deciso, in accordo con il dirigente scolastico Giuliano Fasani, di lasciare a casa in Dad, in via cautelativa, tutti gli alunni delle elementari, ma il dirigente ha poi deciso di far tornare a scuola i bambini ieri, giovedì 2, in seguito a una nota di Ats che non ritiene che nella scuola ci sia un focolaio Covid.

Alle medie, gli alunni della seconda A in Dad fino a venerdì 10

Mercoledì è stato diagnosticato un alunno positivo alla scuola media: si tratta di un ragazzo della seconda A, che ora è a casa in quarantena fino a venerdì 10.

Annullati gli eventi scolastici e la consegna delle borse di studio

Il sindaco Colombo ha annullato tutte le attività in cui era prevista la presenza di bambini e ragazzi: il laboratorio scolastico di sabato, lo spettacolo teatrale di mercoledì e anche la cerimonia della consegna delle borse di studio prevista per domenica.