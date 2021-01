Contadino taglia un albero che cade su una passante

Contadino taglia un albero che cadendo rischia di travolgere una passante.

E’ successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, a Legnano. Erano passate da poco le 14.15 quando è scattato l’allarme in via Cascina Mazzafame. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa cittadina che ha soccorso una donna di 65 anni rimasta ferita in seguito alla caduta di un albero. A tagliare la pianta era stato un contadino che stava effettuando dei lavori nel proprio terreno. Sfortuna ha voluto che l’albero cadesse proprio mentre la passante, che stava passeggiando nel verde, si trovava nelle vicinanze. La donna ha rimediato qualche contusione, oltre a un comprensibile spavento, ed è stata trasportata all’ospedale di Legnano in codice giallo.

