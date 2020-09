Consigliere della Lega denunciato da agente di Polizia

Abbiategrasso, un vigile denuncia penalmente il consigliere leghista Emanuele Gallotti. Un’escalation di più episodi

Il consigliere della Lega Emanuele Gallotti ha ricevuto una denuncia penale da un agente di Polizia Locale in forza al comando di Abbiategrasso. Vicenda delicata che risulta essere il capitolo finale (almeno per ora) al culmine di una escalation di distinti episodi che avrebbero visti coinvolti l’esponente del Carroccio e il pubblico ufficiale.

E’ lo stesso Gallotti, interpellato da Settegiorni, a confermare e contestualizzare la vicenda, concedendosi anche qualche accenno polemico: «Si tratta di quattro distinti episodi… stranamente in cui mi sono sempre trovato coinvolto io. Per la verità, in tre occasioni su quattro io ho semplicemente preso le difese di un cittadino, l’altro episodio era invece relativo a un mio divieto di sosta che ho normalmente pagato. Chi sbaglia paga, ci mancherebbe».

Sulla drastica decisione dell’agente: «Bisognerebbe utilizzare il buonsenso, altrimenti finirebbe denunciato il 99% dei cittadini abbiatensi. Da parte mia ci sono state solo parole, e nemmeno offensive. Poi ognuno dice la sua…».

Dal Comando abbiatense non giungono dichiarazioni sulla vicenda mentre, in attesa di sviluppi, il sindaco Cesare Nai commenta con prudenza: «La vicenda in cui risulta coinvolto il consigliere Emanuele Gallotti è una questione privata e ancora, da quanto mi risulta, alla sua fase preliminare e istruttoria. Quindi, allo stato attuale, non è possibile esprimere alcun tipo di giudizio in quanto i fatti e le eventuali responsabilità devono essere ancora essere valutati e giudicati dalle autorità competenti».