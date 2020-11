Consegne a domicilio, il Comune di Legnano sta preparando un elenco

Consegne a domicilio, il Comune di Legnano sta lavorando alla creazione di un elenco di attività (alimentari e non) che potranno così beneficiare di una vetrina virtuale per proporre i propri servizi in un periodo in cui le misure per arginare la pandemia hanno pesanti ripercussioni sul commercio.

Consegne a domicilio, un modulo per le attività commerciali

L’iniziativa intende essere un primo passo per fare incontrare le esigenze degli operatori, messi in difficoltà dalle norme anti Covid, e dei cittadini, chiamati a limitare il più possibile gli spostamenti. I commercianti che lo desiderano possono trovare il questionario a questo indirizzo. La lista delle attività, con i rispettivi recapiti, sarà pubblicata sul portale del Comune e aggiornata regolarmente. L’adesione è gratuita.

