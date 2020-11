Consegnati i nuovi spazi alla scuola primaria di via dei Gelsi di Arese FOTO

Consegnati i nuovi spazi alla scuola primaria di via dei Gelsi di Arese. Lo spazio, che prima era utilizzato come deposito, potrà essere sfruttato per laboratori di musica e di arte, biblioteca, sala per riunioni, aula sperimentale per la didattica multimediale, servizi igienici, archivi e magazzino.

Da oggi, mercoledì 11 novembre, la scuola primaria di via dei Gelsi ha un nuovo seminterrato. Lo spazio era finora stato utilizzato solo come deposito non agibile ma ora, completamente ristrutturato con la realizzazione di nuovi spazi per laboratori di musica e di arte, biblioteca, sala per riunioni, aula sperimentale per la didattica multimediale, servizi igienici, archivi e magazzino, potrà finalmente essere usato da tutti.

L’assessore ai Lavori Pubblici Enrico Ioli ha spiegato che «i nuovi ambienti sono dotati di una centrale termica autonoma, con impianti moderni ed efficienti che consentiranno una migliore gestione e un conseguente risparmio energetico unito al comfort ambientale. Sono state realizzate nuove uscite di sicurezza, risistemando con l’occasione anche il giardino ed i percorsi esterni, per consentire il deflusso delle persone in cortile in modo ordinato e indipendente rispetto al resto della scuola, ed è stato sistemato anche l’ascensore».

Il sindaco Michela Palestraa, con delega alla scuola, si dice molto soddisfatta del risultato del lavoro atteso da molti anni. «Giunge al compimento in un momento più che mai opportuno, in quanto consente di ampliare notevolmente gli spazi a disposizione della scuola recuperando ai piani superiori spazi preziosi per la didattica considerate le attuali esigenze di distanziamento tra gli alunni – spiega il primo cittadino – laboratori sono ampi, luminosi, colorati, accoglienti e funzionali, studiati insieme alla Dirigenza e in funzione delle esigenze didattiche della scuola. È un importante risultato che prosegue l’impegno dell’Amministrazione per rendere più accoglienti e funzionali le scuole».

