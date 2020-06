Consegnate le Costituzioni ai 18enni. Nella mattinata di martedì 2 giugno il sindaco Marco Ballarini ha riunito i maggiorenni 2020 a distanza nel cortile comunale per la consegna tradizionale della testo con le regole basi del nostro Paese.

“Evviva l’Italia genuina, sana, capace di creare laddove nessuno vede altro che polvere e nuvole. Evviva l’Italia di chi si impegna e riconosce l’impegno altrui, evviva l’Italia che non sfrutta ma collabora, che dissente ma rispetta le regole. Evviva l’Italia onesta, che sopporta il peso di una delinquenza troppo spesso scusata, perché sa quanto vale a differenza di quanto vogliamo fargli credere. Evviva l’Italia che elogia ed esalta talento e unicità, a fronte dei tanti che preferiscono veder trionfare i mediocri, per non sentirsi soli. Evviva l’Italia che non la manda a dire, che non si conforma ma al contrario si stra informa. Evviva l’Italia che sa fare squadra, che non ha paura del prossimo qualunque lingua parli, perché tanto tra brave persone ci si capisce sempre. Evviva l’Italia che dalle nuvole esce a mille all’ora, piena di colore, energia e caos. Evviva l’Italia dei Giovani, capaci di costruire insieme un futuro Migliore, i giovani maggiorenni a cui oggi a Corbetta abbiamo consegnato i valori della Costituzione. Evviva l’Italia che non si arrende. Evviva l’Italia che non ha paura. Evviva l’Italia, che risorgerà vittoriosa. on 2 Giugno ad ognuno di Voi. Viva la Repubblica, viva l’Italia, Viva Corbetta!”

