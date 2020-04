Confcommercio: “I negozi abbiatensi tentano il rilancio con la spesa a domicilio”

Spesa a domicilio ad Abbiategrasso: il servizio dei commercianti abbiatensi per superare l’emergenza

Anche i negozi propongono la spesa a domicilio

Con l’emergenza Coronavirus le preoccupazioni per proprietari e dipendenti del mondo del commercio sono altissime. Come spiega Brunella Agnelli, segretario di Confcommercio Abbiategrasso: «Questa emergenza ha colpito tutti, ma i commercianti, dopo qualche giorno di scoramento, hanno dimostrato un grande spirito di adattamento. Sin da subito, chi ne aveva le possibilità, quindi soprattutto gli alimentari, è partito con la vendita a domicilio, per necessità ma anche con la voglia di aiutare e partecipare attivamente».

Da questa settimana Regione Lombardia ha però dato l’autorizzazione a tutte le attività, di effettuare vendite a domicilio: «Finalmente, c’è voluto un po’, ma è stata una decisione necessaria. Ora ci sarà da organizzarsi, ognuno per le proprie necessità ma siamo sicuri che diversi commercianti potranno quantomeno limitare i danni».

