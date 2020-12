Condannato per violenza sessuale, girava in centro: preso. E’ accaduto mercoledì, a Corbetta, dove, durante il consueto servizio di pattugliamento gli agenti del Comando di Polizia Locale lo hanno fermato, identificato e riconsegnato all’Autorità Giudiziaria.

L’uomo, con precedenti per violenza sessuale in Piemonte, è stato fermato in centro. Si tratta di un giovane, classe ’93 condannato a Torino, che, dopo essere stato scarcerato per vizio di forma, era evaso dall’obbligo di firma.

Chiedeva l’elemosina

L’uomo chiedeva l’elemosina in centro, e ha attirato lo sguardo della pattuglia che lo ha poi identificato, risalendo alla sua identità.