Concetta Lo Cicero ritrovata senza vita in un bosco

La tragica scoperta

La donna era scomparsa il 7 febbraio dall'ospedale di Castellanza Mater Domini.

Concetta lo Cicero scomparsa lunedì 7 febbraio 2022 è stata ritrovata senza vita in un bosco fra Rescaldina e Castellanza.

Le ricerche da inizio mese

Si è chiusa purtroppo con il suo ritrovamento senza vita: la donna di 69 anni che era scomparsa da Nerviano a inizio mese non si trovava. Erano le 18 del 7 febbraio quando la donna si trovava all'esterno dell'ospedale Mater Domini di Castellanza: poi da lì si sono perse le sue tracce. "Ha il giubbotto leopardato e i leggins neri, gli stivali grigi e una borsa blu. Soffre di Alzhaimer" - avevano sempre ricordato dalla famiglia. Le ricerche erano partite subito, il giorno dopo: il "campo base" era stato allestito in via 4 Novembre a Uboldo e da lì ogni giorno i Vigili del fuoco e i volontari delle Protezioni civili della zona non hanno mai smesso di cercare. In primis nelle zone boschive intorno a Castellanza, verso Gerenzano e al confine con Cerro Maggiore e Rescaldina.

Il ritrovamento in un bosco

La donna è stata ritrovata da una persona che si trovava nel bosco fra Rescaldina, Castellanza e Legnano e che ha dato l'allarme ai Carabinieri. Ancora da chiarire come sia arrivata in quel luogo e quale siano le cause del suo decesso. Sul posto i Carabinieri.